В Україні вирішили, що робити з полоненими росіянами

Прийнято рішення віддавати полонених російських солдатів їхнім матерям, якщо вони приїдуть за ними до України, Києва. Про це у соцмережі пише радник голови МВС Антон Геращенко.



Геращенко розповів, що треба зробити, щоб мати могла повернути свого сина з полону.

«1. Потрібно зателефонувати на номери телефону вказані у листівці для того, щоб дізнатися, перебуває ваш син у полоні або загинув, необхідно зайти в Телеграм канал Груз 200 https://t.me/gruz 200 _rus

Або зателефонувати на гарячу телефонну лінію Міністерства оборони України — «Повернись живим з України» на багатоканальні телефони.

+380 894 201 860

+380 894 201 861

+380 894 201 862

Або написати на пошту: [email protected]

2. Потім, якщо Ви отримали, підтвердження, що ваш син перебуває у нас у полоні, мами російських солдатів мають дістатися Києва.

Після вторгнення фашистської армії Путіна та закриття повітряного простору, це можна зробити лише таким способом:

Добирайтеся до Калінінграда чи Мінська. Звідти автобусами чи таксі до польського кордону.

Потім через територію Польщі потрібно буде дістатися до КПП з Україною.

Там Вас зустрінуть та супроводять до Києва, де передадуть Вам вашого сина.

Ми, українці, на відміну від путінських фашистів, не воюємо з матерями та їхніми полоненими дітьми.

Чекаємо на Вас у Києві!" - написав чиновник.





Як писали «ФАКТИ», СБУ опублікувало відео, як полонений російський солдат зізнається дружині, що не очікував такого ставлення українців, які захопили його у полон, але врятували, зробивши операцію. Дружина російського загарбника обіцяє йти до керівництва військової частини та розповідати правду про звірства Росії в Україні.

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