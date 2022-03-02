ЗСУ розгромили командний пункт окупантів під Чорнобилем: російський генерал рятувався втечею

Українські військовослужбовці знищили командний пункт росіян у селі Дитятки під Чорнобилем. Про це повідомив журналіст Роман Бочкала.

Начальник штабу 36-ї армії Східного військового округу генерал-майор Сергій Нирков втік під час спецоперації ЗСУ у Білорусь, місто Мозир, покинувши особовий склад.

«ЗСУ знищили командний пункт росіян у селі Дитятки під Чорнобилем. Начальник штабу 36 армії Східного військового округу генерал-майор Сергій Нирков втік під час спецоперації ЗСУ у Білорусь, місто Мозир, покинувши особовий склад, який було знищено нашою армією», — пише Бочкала.

Нагадаємо, під Харковом ЗСУ пішли в контратаку і розгромили 200-у бригаду супротивника.

А бійці 59-ї окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка захопили майже нові БМП-3 супротивника та «Тигр».

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