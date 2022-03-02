Не вбили, а зробили операцію: полонений рашист розплакався від доброго ставлення до себе українців

Українські захисники вже полонили сотні російських солдатів та офіцерів. Більшість з них розповідають, що не знали, куди їдуть, думали, що на вчення. Деякі зізнаються, що посилали саме в Україну, але обіцяли, що тут їх зустрінуть з квітами та хлібом-сіллю. Насправді все виявилося зовсім не так.

СБУ опублікувало відео, як «рашист» зізнається дружині, що не очікував на таке ставлення українців. Він — єдиний, хто вижив з цілого взводу російських загарбників. І коли його знайшли, то врятували, зробили операцію та ставляться по-людськи.

«Я молитимуся за вас, люди, буду все життя вам вдячна!» — запевняє українців дружина російського загарбника.

Вона обіцяє йти до керівництва військової частини та розповідати правду про звірства РФ та геноцид мирного населення в Україні.

Нагадаємо, українців просять робити фото та відео знищених окупантів. Це потрібно для того, щоб розповісти світу правду про російську «спецоперацію» та судити за всі ті звірства, які Путін творить з Україною.

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