Зробили самі собі «подарунок»: українські військові відбили у ворога майже нові БМП-3 та «Тигр»

Бійці 59-ї окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка захопили майже нові БМП-3 супротивника та «Тигр».

«Тримаємо під контролем нашу ділянку фронту і не даємо окупанту просуватися далі, завдаючи йому значних втрат. Як людські, так і матеріальні. Беремо полонених, знищуємо ворожу техніку. А тепер є добрі трофеї — майже новенькі БМП-3 та „Тигр“, на якому орки везли в Україну „руьскій мір“. Російські воїни опинилися в українській землі, а їхні машини — в українській армії», — йдеться у повідомленні.

Раніше радник Офісу президента Олексій Арестович розповів, що під Харковом ЗСУ пішли в контратаку та розгромили 200-у бригаду супротивника.

Фото зі сторінки 59-ї окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка

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