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Україна

Українські війська під Харковом розбили елітний підрозділ армії РФ, — Офіс президента

15:01 2 березня 2022
Російський танк

Радник керівника Офісу президента Олексій Арестович, який розповів, що на Чернігівському та Сумському напрямку зупинено просування ворога у напрямку Києва, повідомив про розгром «елітного» підрозділу ЗС РФ.

За його словами, це сталося під Харковом, де ЗСУ пішли в контратаку: «Під час зустрічних боїв розгромили 200-ту бригаду противника — один із найкращих елітних підрозділів Збройних сил РФ».

Можливо, йдеться про 200-у окрему мотострілецьку бригаду — тактичне з'єднання Берегових військ ВМФ Російської Федерації.

Про бій і захоплену техніку раніше розповідав журналіст Юрій Бутусов.

Також Олексій Арестович розповів про ситуацію у районі Горлівці, куди вперше з 2014 року зайшли українські військові. «Більшість наших підрозділів утримує позиції, а одна з наших позицій просунулася на територію Горлівки, де зараз закріплюється. Можливо, буде розвивати наступ», — сказав він і додав, що такий наступ — не останній.

Раніше повідомлялося, що ППО збила у небі над Київською областю два російські винищувачі СУ-35С.

Фото зі сторінки Юрія Бутусова у соціальних мережах

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