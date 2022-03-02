«Не вбивайте»: Брежнєва звернулася до росіян, розповівши, що Меладзе та її родичі в Києві ховаються від бомбардувань у підвалах

Відомий російський продюсер і композитор Костянтин Меладзе знаходиться в Києві і змушений ховатися від російських обстрілів разом із сім'єю молодшої сестри своєї дружини Віри Брежнєвої. Про це вона повідомила у соцмережі .

«Ми до останнього не вірили, що це станеться… Все більше мирних жителів гине. Все більше будинків, шкіл, садів зруйновано. Зруйновано важливі будинки для забезпечення життєдіяльності міст. Я з дітьми зараз у безпеці. Але мій чоловік та мама, сім'я молодшої сестри в Києві ховаються від бомбардувань у підвалах», — написала Віра, звернувшись до своїх передплатників-росіян (їх має 32%).

«Я просто хочу, щоб ви знали правду. І якщо у ваших силах щось зробити — зробіть це. Усі українці благають російських солдатів — не приходьте. Не вбивайте. Немає в цієї війни сенсу. Немає в неї виправдання. Не можна її продовжувати. Зупиніть війну! — написала співачка.

Нагадаємо, російський співак Леонід Агутін лише через тиждень з початку російської агресії в Україні вирішив закликати українців та росіян «до миру», при цьому «дипломатично» не згадавши ні причину війни, ні її винуватця — президента РФ Володимира Путіна, а українка, популярна в Росії співачка Світлана Лобода, яка має в Києві численну рідню, з плачем заявила, що нічого не може зробити.

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