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«Здали» Станицю Луганську ворогу: в Україні виявили трьох чиновників-зрадників

14:51 2 березня 2022
Станиця Луганська

Глава Станиці Луганської здав своє селище російським окупантам. Спеціалізована прокуратура об'єднаних сил розпочала розслідування щодо керівника Станично-Луганської селищної військово-цивільної адміністрації та його двох заступників за фактом державної зради, повідомили в Офісі Генпрокурора.

Слідчі встановили, що за умов воєнного стану ці чиновники перейшли на бік країни-агресора. Вони надають допомогу окупаційним силам матеріально-технічною базою.

Тобто продовжують вчиняти дії, спрямовані на шкоду суверенітету, територіальній цілісності, недоторканності, обороноздатності, державній, економічній та інформаційній безпеці України.

Нагадаємо, у Харківській області раніше затримали мерів Південного та Куп'янська, які також здали свої населені пункти ворогові. Їх підозрюють у державній зраді.

Відомо, що у Куп'янську місцеві жителі знову вивісили на мерії прапор України, знявши звідти триколор.

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