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Якщо купити готову суміш неможливо: Комаровський розповів, чим можуть мами в укриттях годувати немовлят

14:34 2 березня 2022
Якщо купити готову суміш неможливо: Комаровський розповів, чим можуть мами в укриттях годувати немовлят

В умовах воєнного часу, коли матері з грудними дітьми змушені ховатися від ракет і снарядів, багато хто страждає від дефіциту дитячого харчування.

Тому відомий український педіатр Євген Комаровський звернувся до старого підручника з педіатрії (1968 року), звідки і взяв рецепт виготовлення суміші у «польових» умовах.

Виявляється, для цього потрібно змішати 120 мл кип'яченого коров'ячого молока, 80 мл кип'яченої води та 1,5 чайну ложку цукру, розповів він у Instagram.

Перед годуванням дитини суміш треба трохи підігріти.

Педіатр зазначає, що малюка можна годувати такою сумішшю без шкоди для його здоров'я протягом місяця, хоча готова суміш все ж таки краща. Також він наголосив, що навіть експерти ВООЗ та ЮНІСЕФ не дають чіткої відповіді на питання про те, чим можна замінити молочну суміш.

Нагадаємо, у Києві навіть під бомбовими ударами продовжують народжуватися діти.

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