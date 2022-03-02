ЗСУ збили два літаки супротивника в небі над Київщиною

У ніч на середу, 2 березня, українська ППО у Київській області знищила два російські винищувачі СУ-35С.

Як повідомляють у Генштабі ЗСУ, у повітряній дуелі зійшлися пара винищувачів МіГ-29 бригади тактичної авіації Повітряних Сил ЗС України та два російські Су-35С.

«В результаті повітряного бою обидва літаки загарбників було знищено. Разом із ракетами класу „повітря-повітря“ з МіГ-29 по окупантах відпрацювали і керовані зенітні ракети комплексу С-300 місцевої зенітної ракетної бригади повітряного командування „Центр“. На жаль, під час бою ЗСУ втратили один МіГ-29. Пілота шукають», — йдеться у повідомленні.

Також повідомляється, що в зоні відповідальності однієї з українських бригад бійці ЗСУ виявили покинуту колону ворожої техніки, яку тепер використовуватимуть.

Раніше радник голови Офісу президента Олексій Арестович повідомив, що на Чернігівському та Сумському напрямку було зупинено просування ворога у напрямку Києва.

Фото зі сторінки командування ПС ЗСУ в соціальних мережах

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