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Обстріл російськими ворогами центру Харкова: рятувальники назвали кількість загиблих та постраждалих мирних жителів

14:06 2 березня 2022
Обстріл російськими ворогами центру Харкова: рятувальники назвали кількість загиблих та постраждалих мирних жителів

В Харкові тривають аварійно-рятувальні роботи в адміністративних будівлях після ворожого ракетного обстрілу, який відбувся вранці 2 березня.

Як повідомили в Харківському управлінні Державної служби надзвичайних ситуацій, з-під завалів визволено 10 людей.

«Попередньо 4 загиблих, 9 травмовано», — констатували рятувальники.

На місці продовжує працювати 21 одиниця техніки ДСНС та 90 бійців-рятувальників.

Роботи тривають, повідомляють рятувальники, публікуючи відео.

Новий ракетний обстріл центру Харкова стався близько 08:10 — удару було завдано по будівлі СБУ у Харківській області, ГУ Нацполіції у Харківській області та будівлі Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна.

Нагадаємо, по площі Свободи у Харкові 1 березня було завдано удару двома крилатими ракетами класу «Калібр».Третина будівлі Харківської ОДА обрушилася. Згідно з першими даними, жертвами ракетного удару по центру Харкова стали щонайменше 10 людей, понад 30 отримали поранення.

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