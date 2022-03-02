Обстріл російськими ворогами центру Харкова: рятувальники назвали кількість загиблих та постраждалих мирних жителів
В Харкові тривають аварійно-рятувальні роботи в адміністративних будівлях після ворожого ракетного обстрілу, який відбувся вранці 2 березня.
Як повідомили в Харківському управлінні Державної служби надзвичайних ситуацій, з-під завалів визволено 10 людей.
«Попередньо 4 загиблих, 9 травмовано», — констатували рятувальники.
На місці продовжує працювати 21 одиниця техніки ДСНС та 90 бійців-рятувальників.
Роботи тривають, повідомляють рятувальники, публікуючи відео.
Новий ракетний обстріл центру Харкова стався близько 08:10 — удару було завдано по будівлі СБУ у Харківській області, ГУ Нацполіції у Харківській області та будівлі Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна.
Нагадаємо, по площі Свободи у Харкові 1 березня було завдано удару двома крилатими ракетами класу «Калібр».Третина будівлі Харківської ОДА обрушилася. Згідно з першими даними, жертвами ракетного удару по центру Харкова стали щонайменше 10 людей, понад 30 отримали поранення.723
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