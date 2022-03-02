У двох областях українці зупинили ворога та розпочали полювання за його тиловими колонами, — Арестович

На Чернігівському та Сумському напрямку зупинено просування ворога у напрямку Києва.

Як повідомив радник голови Офісу президента Олексій Арестович, військових Путіна «добивають партизани та військові».

Під жорсткими обстрілами, як і раніше, знаходиться Харків — противник завдає ударів по місту важкими реактивними системами залпового вогню. У Маріуполі поки що спокійно, але можливі спроби противника атакувати передмістя. А у Херсоні продовжуються вуличні бої — інформація про те, що місто впало, неправильна. ЗСУ продовжують опір і у місті, і у передмісті.

За словами Арестовича, під Кривим Рогом знищено велику колону противника. А в районі Енергодару ворога було зупинено на вході в місто, Україна попереджає про небезпеку бойових дій біля ядерних об'єктів

Він також повідомив, що у Харкові ЗСУ пішли в атаку і розгромили елітний підрозділ ЗС РФ — 200-ту бригаду.

Раніше повідомлялося, що жителі Конотопу на Сумщині не прийняли ультиматум російських військових, які загрожують знищити місто вогнем артилерії.

Фото — скріншот

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