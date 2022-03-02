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Жителі Конотопа відкинули ультиматум ворога про здачу міста

13:28 2 березня 2022
Жителі Конотопа відкинули ультиматум ворога про здачу міста

Жителі міста Конотоп на Сумщині не прийняли ультиматум російських військових, які загрожують знищити місто вогнем артилерії. Таке рішення було ухвалено на імпровізованому вічі, яке мер Артем Семеніхін зібрав у центрі міста.

Він озвучив свою позицію та поставив питання, хто підтримує його.

«Вони нам поставили умови: якщо ми починаємо опір — вони розносять місто артилерією. Якщо за — воюємо. Хто за те, щоб воювати? Воювати. Я за те, щоб воювати. Рішення приймаємо всі разом, бо артилерія на нас наведена», — сказав Конотопський мер, слова якого наводить ресурс SPRAVDI.

 

"Конотоп не здасться, ніколи не здасться. Ми свята козацька земля, ми тут розбили вже москалів, розіб'ємо і зараз", - заявив Семеніхін уже через деякий час.

 

 

Нагадаємо, на сусідню Охтирку під Сумами окупанти скинули заборонені Женевською конвенцією вакуумні бомби, внаслідок чого сталися величезні руйнування у житлових кварталах.

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