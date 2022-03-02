«Я провів переговори з російськими військами»: у Запорізькій області ГП порушила провадження проти голови громади

Генпрокуратура порушила кримінальне провадження щодо голови Михайлівської громади у Запорізькій області Володимира Рикуна. Про це повідомила генпрокурорка Ірина Венедіктова.

«Чергова здача території. Там у відділі поліції засіли ворожі війська, а цей діяч заспокоював громаду і закликав мешканців не перешкоджати окупантам, — заявила Ірина Венедіктова. — Кваліфікуємо як держзраду у формі надання військовослужбовцям збройних сил РФ допомоги в проведенні підривної діяльності проти України. СБУ та прокуратура Запорізької області відреагували. Далі — підозра».

Додамо, що 1 березня голова Михайлівської громади Володимир Рикун опублікував допис у фейсбуці про те, що «провів перемовини з керівництвом російських військ, які базуються у відділенні поліції»

«Я як голова Михайлівської громади провів переговори з керівництвом російських військ, які зараз базуються у відділенні поліції. Ситуація наступна: росіяни обіцяють не перешкоджати роботі наших служб, обіцяють не займатися мародерством, не стрілятимуть у житловий сектор і не руйнуватимуть інфраструктуру», — написав Володимир Рикун. — Автомобілі перевірятимуться, щоб уникнути агресії… Я звертаюся до всіх із проханням зберігати спокій, не робити провокацій і разом пережити цей складний час!"

Станом на ранок 2 березня свій допис голова видалив, але скріншоти його залишились у правоохоронних органів.

Нагадаємо, раніше СБУ повідомила про підозру меру Куп'янська Харківської області Геннадію Мацегорі, який хотів «здати» місто російським загарбникам. Як писали «ФАКТИ», мер іншого міста на Харківщині — Південного — Олександр Брюханов також підозрюється у державній зраді та співпраці з агресором. А влада Бердянського району Запорізької області, який тимчасово окупований російськими військовими, відмовилася співпрацювати з ворогом.

Фото з відкритих джерел

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