Спалюють тіла загиблих у пересувних крематоріях: стало відомо, як генерали Путіна намагаються приховати свої втрати в Україні

Російська армія спалює тіла своїх загиблих в Україні солдат (їх кількість перевищила 6 тисяч) у пересувних крематоріях або ж ховає в поспіхом викопаних безіменних могилах. Про це пише британська Telegraph .

Журналісти називають таку практику «жахливим побічним ефектом» того, як росіяни ставляться до своїх сил.

«Це, певно, все те, що слід знати про російський режим», — резюмують вони.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Росія боїться відправляти до Чечні тіла загиблих в Україні солдатів Рамзана Кадирова, тому ними забиті всі морги в білоруському Мозирі. За оперативною інформацією, медикам доручено забезпечити тривале зберігання цих трупів.

Тим часом відомий український співак Святослав Вакарчук звернувся до російських матерів із закликом урятувати своїх дітей, посланих в Україну на бійню, а віце-прем'єр-міністр Ірина Верещук звернулася до Міжнародного комітету Червоного хреста допомогти вивезти тіла росіян до РФ, а паралельно зібрати точні дані щодо вбитих на нашій території агресорів.

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