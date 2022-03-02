29.21 / 30.83 32.82 / 34.77
Київ: 0
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Україна

«Зупиніть війну»: головний рабин України звернувся до росіян та євреїв РФ

12:50 2 березня 2022
Моше Реувен Асман

Головний рабин Києва та України Моше Реувен Асман звернувся до росіян із закликом зупинити війну, розповівши, як напередодні у Києві російські ракети вдарили по Бабиному Яру, що біля Київської телевежі.

У його зверненні, розміщеному в соцмережах, Моше Реувен Асман закликає людей не вірити російській пропаганді, яка бреше. В Україні — не «спецоперація», а військові злочини, бомбардування мирного населення у багатьох містах, зокрема, Харкові та Києві.

«Той, хто байдужий, хто погоджується мовчки чи не мовчки, є учасником військового злочину, злочину проти людства!» — сказав він і додав, що у найстрашнішому сні не міг уявити, що може загинути під російськими снарядами.

«Тут стріляють „Градами“, це не високоточна зброя. „Градами“, танками, балістичними ракетами, літаками. Що відбувається? Війна. Війна! Люди, прокиньтеся, я вас прошу. Я благословляю всіх тих, хто небайдужий. І якщо, не дай Боже, мені доведеться загинути — то нехай прокляття буде на тих, хто мовчить і мовчки бере участь у цьому страшному злочині», — додав Моше Реувен Асман.

Нагадаємо, що про ракетний удар по Бабиному Яру говорив у своєму зверненні до українців і президент Володимир Зеленський: «Вчора з ранку на Майдані Свободи ми всі були харків'янами. Потім ворог зніс нас усіх ударами по житлових будинках у Бородянці. Учора ввечері нас усіх бомбили в Києві. І ми всі знову загинули у Бабиному Яру — від ракетного удару».

Фото — скріншот

183

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

«Я українка і я мати»: Ані Лорак закликала зупинити війну у своїй рідній країні

«Я українка і я мати»: Ані Лорак закликала зупинити війну у своїй рідній країні

Винник

«Повернуся додому з контузією»: Винник здивував новим відео

Патрони у дитячій іграшці

Ховали боєприпаси у дитячих іграшках: у метро Києва викрили небезпечних диверсантів

Спалюють тіла загиблих у пересувних крематоріях: стало відомо, як генерали Путіна намагаються приховати свої втрати в Україні

Спалюють тіла загиблих у пересувних крематоріях: стало відомо, як генерали Путіна намагаються приховати свої втрати в Україні

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2022 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.