«Зупиніть війну»: головний рабин України звернувся до росіян та євреїв РФ

Головний рабин Києва та України Моше Реувен Асман звернувся до росіян із закликом зупинити війну, розповівши, як напередодні у Києві російські ракети вдарили по Бабиному Яру, що біля Київської телевежі.

У його зверненні, розміщеному в соцмережах, Моше Реувен Асман закликає людей не вірити російській пропаганді, яка бреше. В Україні — не «спецоперація», а військові злочини, бомбардування мирного населення у багатьох містах, зокрема, Харкові та Києві.

«Той, хто байдужий, хто погоджується мовчки чи не мовчки, є учасником військового злочину, злочину проти людства!» — сказав він і додав, що у найстрашнішому сні не міг уявити, що може загинути під російськими снарядами.

«Тут стріляють „Градами“, це не високоточна зброя. „Градами“, танками, балістичними ракетами, літаками. Що відбувається? Війна. Війна! Люди, прокиньтеся, я вас прошу. Я благословляю всіх тих, хто небайдужий. І якщо, не дай Боже, мені доведеться загинути — то нехай прокляття буде на тих, хто мовчить і мовчки бере участь у цьому страшному злочині», — додав Моше Реувен Асман.

Нагадаємо, що про ракетний удар по Бабиному Яру говорив у своєму зверненні до українців і президент Володимир Зеленський: «Вчора з ранку на Майдані Свободи ми всі були харків'янами. Потім ворог зніс нас усіх ударами по житлових будинках у Бородянці. Учора ввечері нас усіх бомбили в Києві. І ми всі знову загинули у Бабиному Яру — від ракетного удару».

Фото — скріншот

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