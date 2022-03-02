Черга з труповозок: до Білорусі звозять тіла загиблих російських солдатів

Білоруський сайт «Хартія 97%» повідомив, що до мозирського моргу звозять тіла загиблих російських солдатів, проілюструвавши новину фотографією. На знімку черга з кількох труповозок.

Журналісти посилаються на телеграм-канал «Білі халати», який написав, що «1 березня з'явилася інформація, що вбитих солдатів РФ ховатимуть саме на території Білорусі, щоб не допустити хвилювань у Росії».

Це повідомлення в ефірі телеканалу «Україна 24» підтвердила і речниця білоруської опозиціонерки Світлани Тихановської Ганна Красуліна. За її словами, морги Мозиря забиті тілами кадировців.

Раніше «ФАКТИ» писали, що на Донбасі ліквідовано російського полковника.

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