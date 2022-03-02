Стали на шляху військ Путіна: жителі Енергодару не пустили окупантів на найбільшу в Європі АЕС

Вранці в середу, 2 березня, група російських окупантів знову підійшла до міста Енергодар, де розташована найбільша в Європі Запорізька АЕС, але на їхньому шляху стали місцеві жителі, які не пропустили армію РФ. Про це повідомив представник прес-служби Запорізької АЕС Андрій Туз.

У свою чергу мер міста Дмитро Орлов повідомив, що російські військові провели переговори з мером та місцевими жителями.

«Ми донесли їм позицію, що ЗАЕС та місто під надійною охороною. Мешканці їх не впустять у місто ні на крок. Вони почули та пішли доповідати своєму керівництву», — повідомив Орлов, додавши, що ще одна зустріч відбудеться близько 15:00.

Нагадаємо, в окупованому російськими військовими Бердянську місцеві жителі також вийшли із протестом проти окупантів .

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