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Кремль готує інформаційну диверсію: Януковича-втікача хочуть оголосити новим «президентом» України

12:06 2 березня 2022
Кремль готує інформаційну диверсію: Януковича-втікача хочуть оголосити новим «президентом» України

В Москві вирішили «закинути» в Україну президента-втікача Віктора Януковича, якого Росія і раніше планувала використати для легітимізації вторгнення. Його вже могли перемістити до Мінська. Про підготовку відповідної спецоперації «Українській правді» повідомило джерело в українській розвідці.

Зокрема, за одним зі сценаріїв його спробують оголосити «президентом України» ще за межами України, тобто на території Білорусі.

Таким чином, найближчим часом не виключене оприлюднення звернення самого Януковича чи від його імені.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Росія готує провокацію для виправдання введення в Україну білоруських військ, які зараз концентруються на кордоні з Україною. Як повідомили у Головному розвідуправлінні Міністерства оборони, колона у складі 300 танків ще не перетнула кордон і очікує на маршрут м. Пінськ — Іваново — Драгичин (близько 30 км від державного кордону).

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