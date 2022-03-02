Пірати Чорного моря: кораблі РФ намагалися прикриватися цивільним судном як живим щитом

У Чорному морі, де ВМС України закрили судноплавство з міркувань безпеки для цивільних, росіяни зажадали від командира судна HELT зайти до небезпечної зони.

«Кораблі ВМФ РФ — пірати ХХІ століття», — повідомляють у командуванні ВМС ЗСУ і додають, що ворожі кораблі, продовжуючи тактику сухопутних підрозділів ЗС РФ, намагаються прикриватися цивільними.

«Станом на 2 березня кораблі РФ вимагають від цивільного судна зайти у небезпечну зону Чорного моря, щоб окупанти могли прикритися ним як живим щитом. В іншому випадку по судну HELT обіцяють відкрити вогонь», — йдеться у повідомленні.

У ВМС ЗСУ нагадали, що починаючи з 24 лютого флот Росії обстріляв два цивільні судна, а ще два захопив у полон. У тому числі й пошуково-рятувальний «Сапфір», який виконував гуманітарну місію.

Раніше у командуванні Військово-морськими силами повідомляли, що героїчні захисники острова Зміїний не загинули, а потрапили у полон до росіян.

Фото зі сторінки ВМС ЗСУ

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