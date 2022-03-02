Ні згадкам про ім'я Кирила: священики УПЦ вимагають виходу з московського патріархату (відео)

Священнослужителі Української православної церкви Московського патріархату почали звертатися до предстоятеля Церкви Онуфрія з вимогою зібрати Помісний собор з метою виходу з московського патріархату.

За їхніми словами, вони самостійно вже припинили згадувати ім'я Кирила у своїх богослужіннях.

«Це моя відповідь на ваше мовчання під час війни з Україною та потурання у всьому президентові Путіну, що й призвело до цієї війни. Ми вважали вас батьком, деякі навіть паном та батьком. Але ви виявилися гіршими за вітчима. Бог вам суддя», — повторили священики один за одним.

Один із авторів звернення також заявив, що не згадує Кирила під час богослужінь ще з 2014 року. Свою заяву він зробив російською.

«Він (Кирилл. — Авт.) своїм мовчанням благословляє путінську агресію у моїй улюбленій Україні», — констатував інший автор звернення.

«Я прошу вас у ці складні часи згуртувати Україну, і на мою думку, лише єдність Церкви може згуртувати український народ», — звернувся до Онуфрія третій священнослужитель.

Нагадаємо, раніше до Кирила звернувся і глава Православної церкви України митрополит Єпіфаній — із закликом забрати з України тіла загиблих тут російських солдатів.

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