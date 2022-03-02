Нові «Байрактари» вийшли на бойове чергування: Рєзніков розповів про допомогу ЗСУ

Міністр оборони України Олексій Резніков, який розповів, як українці стримують ЗС РФ, які вторглися на нашу територію 24 лютого, повідомив про збільшення отримуваної допомоги від партнерів.

«Кількість країн, які надають цю допомогу, збільшується. Приєдналися навіть ті, для кого це вважалося неможливим. В Україну вже прибули та заступили на чергування нові Bayraktar. Буде більше „Стінгерів“ та „Джавелінів“. Європа перетворюється на наш тил і постачає критично необхідне для оборони», — зазначив він.

Раніше про те, що Україна веде переговори з Туреччиною щодо збільшення постачання безпілотників Bayraktar розповідав український посол у Великій Британії Вадим Пристайко.

534

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter