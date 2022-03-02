29.21 / 30.83 32.82 / 34.77
Київ: 0
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Україна

Нові «Байрактари» вийшли на бойове чергування: Рєзніков розповів про допомогу ЗСУ

11:30 2 березня 2022
Байрактор

Міністр оборони України Олексій Резніков, який розповів, як українці стримують ЗС РФ, які вторглися на нашу територію 24 лютого, повідомив про збільшення отримуваної допомоги від партнерів.

«Кількість країн, які надають цю допомогу, збільшується. Приєдналися навіть ті, для кого це вважалося неможливим. В Україну вже прибули та заступили на чергування нові Bayraktar. Буде більше „Стінгерів“ та „Джавелінів“. Європа перетворюється на наш тил і постачає критично необхідне для оборони», — зазначив він.

Раніше про те, що Україна веде переговори з Туреччиною щодо збільшення постачання безпілотників Bayraktar розповідав український посол у Великій Британії Вадим Пристайко.

534

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

розстріляна росіянами у Києві сім&#39;я

Маленький Семен помер, а в його сестри куля у хребті, — подробиці розстрілу окупантами багатодітної родини в Києві

«Я українка і я мати»: Ані Лорак закликала зупинити війну у своїй рідній країні

«Я українка і я мати»: Ані Лорак закликала зупинити війну у своїй рідній країні

Ні згадкам про ім&#39;я Кирила: священики УПЦ вимагають виходу з московського патріархату (відео)

Ні згадкам про ім'я Кирила: священики УПЦ вимагають виходу з московського патріархату (відео)

Байрактор

Нові «Байрактари» вийшли на бойове чергування: Рєзніков розповів про допомогу ЗСУ

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2022 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.