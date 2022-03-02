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Україна

Необдумано агітував за «руській мір»: у потязі затримали провокатора

11:14 2 березня 2022
Провокатор

У мережі розповіли, як на Львівщині пасажири потягу та залізничники затримали агітатора за «руській мір» та здали його правоохоронцям.

Чоловік необережно розпочав свою агітацію проти «бандерівців» та нарвався на жорстку реакцію пасажирів поїзду № 6. Про цей випадок розповідається на сторінці «Оперативний ЗСУ» у соціальних мережах.

Агітатора передали правоохоронцям Дубно. А «Укрзалізниця» попередила всіх пасажирів, щоб про подібні випадки розповідали провідникам — вони в курсі, як слід чинити в такій ситуації.

Про те, що представляє собою «руський мір», можна зрозуміти з короткого відео, на якому окупант радіє обстрілу Маріуполя з «Градів».

Фото «Оперативний ЗСУ»

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