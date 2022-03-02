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Зеленський змінив голів Черкаської та Одеської облдержадміністрацій: хто очолив області

11:11 2 березня 2022
Генерал Табурець

Президент України Володимир Зеленський змінив керівництво Черкаської та Одеської обласних адміністрацій. Відповідні укази глави держави датовані 1 березня 2022 року.

Зокрема, Черкаську військово-цивільну адміністрацію очолив генерал армії Ігор Табурець, який служив у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони (змінив на «губернаторській» посаді Олександра Скичка).

Новим головою Одеської обласної адміністрації замість Сергія Гриневецького за рішенням президента став полковник Максим Марченко — учасник АТО, який у 2018−21 роках командував 28-ю окремою механізованою бригадою Збройних сил України.

Раніше президент Володимир Зеленський посилив оборону Києва, призначивши головою Київської міської воєнної адміністрації генерала Миколу Жирнова.

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