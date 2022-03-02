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Із залишками «великої» армії РФ легко впорається пара китайських корпусів: Геращенко припустив незавидне майбутнє країни-агресора

10:51 2 березня 2022
Знищена техніка ЗС РФ

Війною в Україні, де наші захисники активно ліквідують живу силу та техніку противника, може скористатися Китай, якому не будуть зайвими території нинішньої Росії.

Таку думку висловив радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко. «До речі, зараз Китай подивиться на „велику“ російську армію і забере якусь Сибір. Із залишками ЗС РФ легко впораються пара китайських армійських корпусів, а влаштовувати перестрілки ракетами з ядерною державою ліліпутін не стане. Ну, може не зараз, але те, що забере — 100%. Тим більше, що ці території росіяни віджали у Китаю нещодавно за китайськими мірками — у 1858 році» , — пише він у соцмережах.

Він не виключив, що Китай забере собі «російські економіко-соціальні руїни» і зробить «рабом» РФ, якщо в Росії не зможуть зупинити Путіна «і не усунути».

«Йдеться про поглинання не тільки економічне, а й соціальне. Оперу доведеться співати для китайців, кіно знімати для них — і дивитися кіно теж китайське, у футбол грати з китайцями, вчитися — в китайських університетах (якщо пощастить). На курорти їздити китайські. Шопінг — на ринок в Ухані. У підпорядкуванні перебувати у китайців. Очевидно, саме для цього Сі й вів весь час гру з Путіним, примарно натякаючи на підтримку „операції“ в Україні. Просто, заманював у яму, підштовхував до прірви, у якій на Росію чекають з розпростертими китайськими обіймами», — додав Геращенко.

Нагадаємо, що коли Рада Безпеки ООН голосувала за проведення спеціального засідання Генеральної Асамблеї на підставі резолюції «Єдність заради миру» для засудження агресії Росії проти України, Китай був серед тих, хто утримався.

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