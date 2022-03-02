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Нацбанк полегшив українцям боротьбу з ворогом: дозволено зняття готівкової валюти в еквіваленті до 30 тисяч гривень на добу

10:50 2 березня 2022
Нацбанк полегшив українцям боротьбу з ворогом: дозволено зняття готівкової валюти в еквіваленті до 30 тисяч гривень на добу

Національний банк України послабив низку заборон на операції в іноземній валюті, зокрема з 1 березня 2022 року замість повної заборони на видачу готівкових коштів з рахунку клієнта в іноземній валюті встановлено обмеження обсягом до 30 тисяч гривень на день. Відповідні зміни внесено до ухвали правління регулятора від 24 лютого, повідомляє прес-служба НБУ.

Крім того, тепер передбачена можливість використання платіжних карток за кордоном для розрахунків та отримання готівки.

Одночасно Нацбанк заборонив зараховувати кошти на рахунки клієнтів-фізособ з переказів, ініційованих з використанням електронних платіжних засобів, емітованих учасниками міжнародних платіжних систем, які здійснюють свою діяльність на території Російської Федерації та Республіки Білорусь. Також відтепер заборонено приймати в Україні електронні платіжні засоби (включаючи перекази, розрахунки та видачу готівки), емітовані учасниками відповідних міжнародних платіжних систем.

Нагадаємо, напередодні НБУ закликав українців максимально використовувати у розрахунках за товари та послуги платіжні картки.

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