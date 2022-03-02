29.21 / 30.83 32.82 / 34.77
Київ: 0
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Україна

Гопак-2022: українські воїни танцують прямо на полі бою (відео)

10:42 2 березня 2022
ЗСУ

Це відео зі сторінки Сухопутних військ ЗСУ у Facebook. Наші незламні захисники… танцюють на полі боя у переві між обстрілами.

Зрозуміло, що цей гопак-2022, як його одразу назвали, викликав масу емоцій у українців. Люди дякують хлопцям за позитив, за настрій, за те, що вони дають ворогові відсіч.

«Це найкращій танок, який я бачила. Хлопці, ви неперевершені».

«Танці з зірками відпочивають! Тримайтеся, ми не зламні».

«Які ви молодці, це тільки наші хлопці так вміють. Тримайтеся. Хай вас Бог береже».

«Дай Боже, щоб ви з жінками танцювали».

«Мені здається, на наших очах народився новий український народний танець — гойрактар».

«Зараз в рашкі запалає, що бандеровці до слова паляниця щей виконують ритуальний танець».

«Бойовий танок Українця».

«Хто не скаче, той москаль».

Раніше «ФАКТИ» писали, що на Донбасі ліквідовано російського полковника.

232

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

«Я українка і я мати»: Ані Лорак закликала зупинити війну у своїй рідній країні

«Я українка і я мати»: Ані Лорак закликала зупинити війну у своїй рідній країні

Винник

«Повернуся додому з контузією»: Винник здивував новим відео

Патрони у дитячій іграшці

Ховали боєприпаси у дитячих іграшках: у метро Києва викрили небезпечних диверсантів

Спалюють тіла загиблих у пересувних крематоріях: стало відомо, як генерали Путіна намагаються приховати свої втрати в Україні

Спалюють тіла загиблих у пересувних крематоріях: стало відомо, як генерали Путіна намагаються приховати свої втрати в Україні

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2022 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.