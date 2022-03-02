Гопак-2022: українські воїни танцують прямо на полі бою (відео)

Це відео зі сторінки Сухопутних військ ЗСУ у Facebook. Наші незламні захисники… танцюють на полі боя у переві між обстрілами.

Зрозуміло, що цей гопак-2022, як його одразу назвали, викликав масу емоцій у українців. Люди дякують хлопцям за позитив, за настрій, за те, що вони дають ворогові відсіч.

«Це найкращій танок, який я бачила. Хлопці, ви неперевершені».

«Танці з зірками відпочивають! Тримайтеся, ми не зламні».

«Які ви молодці, це тільки наші хлопці так вміють. Тримайтеся. Хай вас Бог береже».

«Дай Боже, щоб ви з жінками танцювали».

«Мені здається, на наших очах народився новий український народний танець — гойрактар».

«Зараз в рашкі запалає, що бандеровці до слова паляниця щей виконують ритуальний танець».

«Бойовий танок Українця».

«Хто не скаче, той москаль».

Раніше «ФАКТИ» писали, що на Донбасі ліквідовано російського полковника.

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