Гопак-2022: українські воїни танцують прямо на полі бою (відео)
Це відео зі сторінки Сухопутних військ ЗСУ у Facebook. Наші незламні захисники… танцюють на полі боя у переві між обстрілами.
Зрозуміло, що цей гопак-2022, як його одразу назвали, викликав масу емоцій у українців. Люди дякують хлопцям за позитив, за настрій, за те, що вони дають ворогові відсіч.
«Це найкращій танок, який я бачила. Хлопці, ви неперевершені».
«Танці з зірками відпочивають! Тримайтеся, ми не зламні».
«Які ви молодці, це тільки наші хлопці так вміють. Тримайтеся. Хай вас Бог береже».
«Дай Боже, щоб ви з жінками танцювали».
«Мені здається, на наших очах народився новий український народний танець — гойрактар».
«Зараз в рашкі запалає, що бандеровці до слова паляниця щей виконують ритуальний танець».
«Бойовий танок Українця».
«Хто не скаче, той москаль».
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