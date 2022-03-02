29.21 / 30.83 32.82 / 34.77
Київ: 0
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Україна

Прийшов воювати проти народу України: на Донбасі ліквідовано російського полковника

10:31 2 березня 2022
Віктор Ісайкін

На Донбасі, де вперше з 2014 року бійці 95 ОДШБр зайшли до Горлівки та взяли під контроль частину міста, було ліквідовано кадрового російського офіцера — полковника Віктора Ісайкіна.

Як повідомив очільник Республіки Мордовія Артем Здунов, військовий був убитий «при виконанні бойового завдання під час спецоперації з надання допомоги народним республікам на Донбасі».

Раніше повідомлялося, що українськими захисниками було ліквідовано голову загону СОБР у Кемеровській області полковника Костянтина Огія, а також керівника 141-го моторизованого полку кадировської гвардії Магомеда Тушаєва.

Фото зі сторінки Артема Здунова

1213

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

розстріляна росіянами у Києві сім&#39;я

Маленький Семен помер, а в його сестри куля у хребті, — подробиці розстрілу окупантами багатодітної родини в Києві

«Я українка і я мати»: Ані Лорак закликала зупинити війну у своїй рідній країні

«Я українка і я мати»: Ані Лорак закликала зупинити війну у своїй рідній країні

Ні згадкам про ім&#39;я Кирила: священики УПЦ вимагають виходу з московського патріархату (відео)

Ні згадкам про ім'я Кирила: священики УПЦ вимагають виходу з московського патріархату (відео)

Байрактор

Нові «Байрактари» вийшли на бойове чергування: Рєзніков розповів про допомогу ЗСУ

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2022 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.