Прийшов воювати проти народу України: на Донбасі ліквідовано російського полковника

На Донбасі, де вперше з 2014 року бійці 95 ОДШБр зайшли до Горлівки та взяли під контроль частину міста, було ліквідовано кадрового російського офіцера — полковника Віктора Ісайкіна.

Як повідомив очільник Республіки Мордовія Артем Здунов, військовий був убитий «при виконанні бойового завдання під час спецоперації з надання допомоги народним республікам на Донбасі».

Раніше повідомлялося, що українськими захисниками було ліквідовано голову загону СОБР у Кемеровській області полковника Костянтина Огія, а також керівника 141-го моторизованого полку кадировської гвардії Магомеда Тушаєва.

Фото зі сторінки Артема Здунова

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