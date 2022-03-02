Шість тисяч загиблих за 6 днів війни: Зеленський назвав втрати ворога

Президент Зеленський звернувся до співвітчизників на сьомий день з моменту нового вторгнення військ РФ в Україну, заявивши, що спочатку українцям було страшно, потім боляче, а тепер все одно.

«Крім перемоги, окрім правди, окрім миру», — додав глава держави, назвавши Україну «єдиною країною».

За його словами, за цей час ми стали єдиним цілим, багато що пробачили один одному, полюбили один одного, допомагаємо один одному і боїмося один за одного.

«Вчора з ранку на Площі свободи ми всі були харків'янами. Потім ворог зніс нас усіх ударами по житлових будинках у Бородянці. Учора ввечері нас усіх бомбили у Києві. І ми всі знову загинули в Бабиному Яру — від ракетного удару. Хоча весь світ обіцяє, обіцяє постійно — ніколи знову», — згадав про нові злочини агресора президент.

Він також зазначив, що випустивши ракети по кварталах Києва, де знаходиться Бабин Яр, Росія «вбила вдруге» жертв Голокосту, звернувшись до євреїв усього світу із закликом не мовчати, адже «у мовчанні народжується нацизм».

Також Зеленський наголосив на єднанні Європи навколо України, «коли Європарламент стоячи аплодував нам, нашій боротьбі, це було оцінкою наших зусиль».

«Наше об'єднання. За шість днів війни — як тридцять років. Тому Євросоюз і відповідає нам «так», — констатував глава держави, повідомивши, що навіть нейтральна Швейцарія підтримала санкції Євросоюзу проти російських олігархів, посадових осіб, проти самої держави та компаній.

Тепер Україна чекає на те саме від інших «нейтральних» держав, адже зараз «не час для нейтральності».

Ворог зазнає величезних втрат у нашій країні — вже тепер убито понад 6 тисяч окупантів.

«Російські матері втрачають дітей у абсолютно чужій для них країні» , — резюмував президент України.

Нагадаємо, напередодні під Києвом від рук окупанта загинула лікар-анестезіолог, яка доставляла маленького пацієнта до лікарні.

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