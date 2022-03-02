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Україна

Бояться повідомляти рідним у Чечні: у білоруському Мозирі морги забиті мертвими кадирівцями

10:10 2 березня 2022
Розбита техніка

Під час бойових дій в Україні загинули кадировці, зокрема керівник 141-го моторизованого полку гвардії Кадирова Магомед Тушаєв, а тіла багатьох з них направили до моргів білоруського міста Мозир.

Про це в ефірі «Україна 24» заявила прессекретарка білоруської опозиціонерки Світлани Тихановської Ганна Красуліна, посилаючись на отриману оперативну інформацію.

«Знаємо, що у Мозирі забиті всі морги. Причому там етнічні чеченці. І знаємо, за оперативною інформацією, що їм доручено на тривале зберігання ці трупи росіян покласти. Це означає, що вони (російська влада) бояться відправляти „вантаж 200“ до Чечні…», — сказала вона.

У Росії лише на п'ятий день широкомасштабної агресії почали визнавати втрати. Як писало видання Тайга. інфо, у Кузбасі чекали прибуття літака з тілами загиблих. Щоправда, після цього на видання посипалися погрози від російської влади — там, як і раніше, боятися визнавати великі втрати.

Про те, що тіла кадировців перебувають у Білорусі, говорила й мати одного із загиблих.

Серед загиблих — «елітний» підрозділ кадировців, яких направили в Україну зі спецзавданням — прибрати президента Володимира Зеленського.

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