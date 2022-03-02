Українські військові вперше з 2014 року увійшли до окупованої Горлівки, — депутат

У ніч на 2 березня наші військові увійшли до Горлівки, яка з 2014 року була зайнята російськими окупаційними військами. Про це у соцмережі повідомив ветеран ООС та депутат Київської міської ради Олександр Погребиський.

За його інформацією, воїни взяли під свій контроль частину міста, яке «офіційно» входить до складу самопроголошеної «ДНР».

«95 ОДШБр зайшла до Горлівки і взяла під контроль частину міста! Пишаюся своєю бригадою!» — написав депутат, який з 2015 по 2017 рік служив помічником гранатометника якраз у 95-й окремій десантно-штурмовій бригаді.

При цьому в Міноборони України не підтвердили і не спростували інформацію про входження військ до окупованої Горлівки, хоча російські ЗМІ кричать про те, що місто «зазнало масованого обстрілу».

Наразі відомо, що українські військові вступили з окупантами в бій, проте закріпитися в місті не змогли, тому зараз Горлівка поки що під окупантами.

Зазначимо, що 95 Бригада базується у Житомирі, який напередодні пережив повітряний удар з території Білорусі — ворог застосував ракетний комплекс «Іскандер» .

Тим часом Маріуполь на Донбасі продовжує переживати ракетні обстріли ворога.

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