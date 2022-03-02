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Характер подій змінюється: міністр оборони Резніков звернувся до українців

9:42 2 березня 2022
Олексій Резніков

Міністр оборони Олексій Резніков, який раніше попереджав українців про масштабну інформаційно-психологічну операцію противника та перебої зі зв'язком, розповів про результати 147-годинної оборони українців.

«Російські окупанти намагаються хоч якось утримати боєздатність своїх підрозділів. Але це вдається їм все гірше й гірше. Про це свідчать неодноразові здачі у полон груп російських солдатів із офіцерами. А також відмови продовжувати наступ. У Росії родичі полонених та загиблих починають виходити на акції протесту. Тотальна брехня російської пропаганди дає тріщини», — сказав Резніков і додав, що ворог злякався прямого контакту з українцями і перейшов до злочинної тактики дистанційного обстрілу мирних міст.

За його словами, удари авіацією та ракетами завдаються з території Росії та Білорусі. Ворог б'є по житлових будинках та школах: «Обстріли з РСЗВ пологових будинків — це боягузлива поведінка тих, хто не має честі. Не військові — це терористи, представники держави-терориста. І це тавро надовго».

Увечері напередодні супротивник обстріляв Житомир, намагаючись знищити казарми 95-ї бригади, що увійшла до Горлівки. Внаслідок удару було зруйновано житлові будинки місцевих мешканців.

«Зараз від російського терору страждає багато наших міст і сел, але найбільше — Харків, Маріуполь та Херсон. Це надмірне підтвердження тому, що жодного „руського міра“ не існує. Є нацистська ідеологія в розумі у дещиці маніяків, які поки що тримають владу в Росії», — сказав Резніков і додав, що спілкувався з міністром оборони США Ллойдом Остіном.

Він зазначив, що навіть досвідчені американські військові у повному захваті від професіоналізму захисників України та стійкості народу.

«Збільшується обсяг допомоги, яку ми отримуємо. Збільшується кількість країн, які надають цю допомогу. Приєднуються навіть ті, для кого це вважалося неможливим. В Україну вже прибули та стали на бойові чергування нові „Байрактари“. Буде більше „Стінгерів“ та „Джавелінів“. Європа перетворюється на наш тил і постачає критично необхідне обороні. Ми на передовій вільного світу», — додав міністр оборони.

Раніше в Міноборони запропонували по 5 мільйонів рублів російським солдатам, які добровільно здадуться.

Фото Олексія Резнікова із соціальних мереж

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