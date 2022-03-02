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«Сафарі» під Миколаєвом: у Баштанці суворі місцеві жителі взяли у полон військових РФ та спалили комплекс «Панцир-С»

9:19 2 березня 2022
Панцер-С горить

Пізно увечері у вівторок, 1 березня, голова Миколаївської ОДА Микола Кім розповів, як місцеві жителі зупинили супротивника, захопивши у полон російських солдатів та техніку.

«Я захоплений і пишаюся кожним! Наші люди перегородили шлях техніці. Голими руками зупиняли! У Баштанці та Снігурівці цивільні взяли у полон і роззброїли російських військових! Орки від них бігли кінно-пішим способом, покидали техніку, палили її. Всі населені пункти під нашим контролем! Сьогодні ніч, коли у селах Миколаївської області з'явиться багато нової техніки» , — написав Микола Кім у соціальних мережах.

Серед трофеїв комплекс «Панцер-С». За інформацією мера Дніпра Бориса Філатова, мешканці Баштанки спалили техніку вартістю близько 15 мільйонів доларів. «Народ-переможець» розбігався українськими полями як щури", — додав він.

ЗС РФ обстрілювали Баштанку з «Градів», а потім спробували увійти до населеного пункту, але зазнали невдачі.

«Спочатку тероборона підпалила техніку, потім у полях насипали літаки і вертольоти ЗСУ. Місцевий поліцейський нарахував 116 одиниць підбитої техніки. Козаки з мисливською зброєю добивали ординців по заростях до ночі. А у місцевої тероборони тепер є свої БТРи,  — пише колишній генпрокурор Юрій Луценко.

Він виклав у мережу фото та відео з розбитою технікою противника.

Раніше повідомлялося про велику кількість техніки противника, кинуту під Харковом.

Фото зі сторінки Юрія Луценка у соцмережах

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