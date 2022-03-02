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Україна

Окупанти намагаються перехопити мобільний звʼязок: що робити?

9:15 2 березня 2022
мобільний звʼязок смартфон

Боротьба на інформаційному фронті триває. Вчора українські державні канали масово поширювала попередження щодо майбутніх інформаційних вкидів та фейків з боку ворога щодо ніби-то капітуляції керівництва країни. Сьогодні прийшла нова засторога — від влади Маріуполя, який наразі перебуває під атакою окупантів

«Окупанти ставлять обладнання для свого мобільного зв'язку, — попереджає міська рада Маріуполя. — Ця техніка знімає все, що є у телефоні та визначає місцезнаходження абонента».

маріупольська влада попереджає

В принципі, на фоні розповсюдження фейків від супротивника, кібер-спеціалісти рекомендують жителям усіх міст та сіл убезпечити свій телефон від перехоплення трафіку.

Попередити підключення до ворожої базовой станції можна наступним чином:

  1. Зайти в налаштування свого телефона
  2. Знайти пункти «стільникова мережа», «стільникові дані» або «мобільна мережа» (на різних присторях вони відрізняються)
  3. Знайти пункт «вибір мобільного оператора"/"вибір мережі»
  4. Прибрати режим «вибрати автоматично» і перевести в режим «вибрати вручну».
  5. Після того, як телефон знайде вашу мережу мобільного зв'язку — вибрати свою.

Таким чином мобільний пристрій перестане шукати стільникову мережу автоматично, а буде стійко триматись за свого оператора і не перепідключиться до ворожої базової станції.

Також експерт з кібер-безпеки Констянтин Корсун пояснив, чи дійсно окупанти можуть заглушити інтернет.

«Це можливо, але лише локально, і виключно для сигналів, які передаються «повітрям»: Wi-Fi, Bluetooth, GSM, радіостанції на певних частотах, супутниковий сигнал.

Заглушити Інтернет, який надається стаціонарно провайдерами «по проводам» у квартири — неможливо технічно, хіба що шляхом фізичного руйнування серверів, дата-центру, каналів, колодязів та іншої фізичної інфраструктури.

Маленька коробочка вартістю менше $ 100 здатна заглушити усі види радіо-сигналів у радіусі 10−20 метрів, а велика коробочка (наприклад, комплекси РЕБ) — може заглушити сигнали на відстані 20−25 кілометрів.

Тобто у разі включення потужного комплексу постановки перешкод — на якийсь час буде ускладнена передача будь-яких радіо-сигналів у певному секторі.


Підкреслюю — не по всьому радіусу, а лише там, куди направлено придушення. І при тому, що станції будуть розміщені за 5−10 км від об’єкту придушення.


Це як з кулеметом — стріляє лише туди, куди направлено ствол і лише на певну відстань.
За таких обмежень вкрай складно або неможливо придушити усі радіосигнали на великий території. Наприклад, на усій території міста-героя Харкова."

Також експерт додав, що глушіння інтернету утруднює «традиційна для свинособак якість технічної реалізації а-ля „жигулі-стайл“ та обмежений запас палива для дизель-генератора». До того ж, доодав він, великі стаціонарні комплекси постановки перешкод дуже легко вираховуються і ще легше знищуються як артилерією/ракетами, так й авіацією/БПЛА або навіть звичайною гранатою, тому що розміщені на базі звичайної вантажівки.

Нагадаємо, що Україна веде війну з країнами агресорами не лише у полі, але й на кібер-форнті. І наразі — перемагає.

Фото Pixabay

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