Окупанти намагаються перехопити мобільний звʼязок: що робити?
Боротьба на інформаційному фронті триває. Вчора українські державні канали масово поширювала попередження щодо майбутніх інформаційних вкидів та фейків з боку ворога щодо ніби-то капітуляції керівництва країни. Сьогодні прийшла нова засторога — від влади Маріуполя, який наразі перебуває під атакою окупантів
«Окупанти ставлять обладнання для свого мобільного зв'язку, — попереджає міська рада Маріуполя. — Ця техніка знімає все, що є у телефоні та визначає місцезнаходження абонента».
В принципі, на фоні розповсюдження фейків від супротивника, кібер-спеціалісти рекомендують жителям усіх міст та сіл убезпечити свій телефон від перехоплення трафіку.
Попередити підключення до ворожої базовой станції можна наступним чином:
- Зайти в налаштування свого телефона
- Знайти пункти «стільникова мережа», «стільникові дані» або «мобільна мережа» (на різних присторях вони відрізняються)
- Знайти пункт «вибір мобільного оператора"/"вибір мережі»
- Прибрати режим «вибрати автоматично» і перевести в режим «вибрати вручну».
- Після того, як телефон знайде вашу мережу мобільного зв'язку — вибрати свою.
Таким чином мобільний пристрій перестане шукати стільникову мережу автоматично, а буде стійко триматись за свого оператора і не перепідключиться до ворожої базової станції.
Також експерт з кібер-безпеки Констянтин Корсун пояснив, чи дійсно окупанти можуть заглушити інтернет.
«Це можливо, але лише локально, і виключно для сигналів, які передаються «повітрям»: Wi-Fi, Bluetooth, GSM, радіостанції на певних частотах, супутниковий сигнал.
Заглушити Інтернет, який надається стаціонарно провайдерами «по проводам» у квартири — неможливо технічно, хіба що шляхом фізичного руйнування серверів, дата-центру, каналів, колодязів та іншої фізичної інфраструктури.
Маленька коробочка вартістю менше $ 100 здатна заглушити усі види радіо-сигналів у радіусі 10−20 метрів, а велика коробочка (наприклад, комплекси РЕБ) — може заглушити сигнали на відстані 20−25 кілометрів.
Тобто у разі включення потужного комплексу постановки перешкод — на якийсь час буде ускладнена передача будь-яких радіо-сигналів у певному секторі.
Підкреслюю — не по всьому радіусу, а лише там, куди направлено придушення. І при тому, що станції будуть розміщені за 5−10 км від об’єкту придушення.
Це як з кулеметом — стріляє лише туди, куди направлено ствол і лише на певну відстань.
За таких обмежень вкрай складно або неможливо придушити усі радіосигнали на великий території. Наприклад, на усій території міста-героя Харкова."
Також експерт додав, що глушіння інтернету утруднює «традиційна для свинособак якість технічної реалізації а-ля „жигулі-стайл“ та обмежений запас палива для дизель-генератора». До того ж, доодав він, великі стаціонарні комплекси постановки перешкод дуже легко вираховуються і ще легше знищуються як артилерією/ракетами, так й авіацією/БПЛА або навіть звичайною гранатою, тому що розміщені на базі звичайної вантажівки.
Нагадаємо, що Україна веде війну з країнами агресорами не лише у полі, але й на кібер-форнті. І наразі — перемагає.
Фото Pixabay156
Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter