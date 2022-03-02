Моральний дух противника та його воля до перемоги стрімко знижуються: у Міноборони розповіли про ситуацію на фронтах

В Міністерстві оборони повідомили про оперативну обстановку на сьому добу протистояння російському вторгненню.

Зокрема, на Подільському напрямку противник силами тринадцяти БТГр зі складу Східного ВО ЗС РФ намагається продовжити наступ по рубежу Гореничи, Гостомель, Демидів у напрямку на Київ з метою блокування столиці з північного та північно-західного напрямків. Одночасно у Житомирській області перебуває до трьох БТГр зі складу 5 загальновійськової армії.

Також наступ на Київ триває на Сіверському напрямку, де перебуває до сімнадцяти БТГр окупаційних військ. Нині загарбників зупинено в районах населених пунктів Козелець, Бобровиця і Макіїв. На іншому напрямку, у районах населених пунктів Світильня, Перемога, Гостролуччя наступальний потенціал війська противника вже втратили.

Ворожі війська силами до двох БТГр роблять невдалі спроби утримувати в оточенні Суми, Лебедин та Охтирку.

На Слобожанському напрямку до шістнадцяти БТГр продовжують наступальну операцію у напрямку Краснограда та частиною сил до чотирьох БТГр на Ізюм. Загарбник поніс втрати та був зупинений в районі населених пунктів Богодухів, Чугуїв, Шевченкове.

На Донецькому напрямку, не маючи успіху, агресор зосередив зусилля на блокуванні Маріуполя, проте, за останніми даними, там вдалося відновити електропостачання міста.

На Таврійському напрямку противник продовжує наступальні дії в районах населених пунктів Скадовськ, Гола Пристань, Херсон, Снігурівка, Нова Каховка. Після перегрупування продовжує пересування у напрямку Херсона та Миколаєва. До двох БТГр діє в районах населених пунктів Василівка, Червоне Поле, Новопетрівка.

У Чорноморській операційній зоні ворог здійснює розгортання корабельної групи та продовжує підготовку до проведення морської десантної операції.

«Не отримуючи успіхів в просуванні своїх сил противник підступно продовжує завдавати ракетно-бомбових ударів по об’єктах критичної інфраструктури з метою залякування цивільного населення, яке мужньо пліч-о-пліч зі Збройними Силами України чинить опір. Моральний дух противника та його воля до перемоги стрімко знижуються завдяки стійкій обороні наших військ», — говориться у повідомленні військових.

Нагадаємо, наразі відомо про кинуту окупантом техніку під Харковом, а в Херсоні ворогу не вдається захопити місто, проте окупанти взяли під контроль річковий і залізничний вокзал.

457

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter