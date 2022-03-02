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Морально зламані та безладно тікають: під Харковом окупанти покинули велику кількість військової техніки (фото)

8:10 2 березня 2022
Покинута техніка

Незважаючи на масовані атаки Харкова з повітря наземні сили окупанта, що вторглися на територію регіону, намагаються здатися в полон або навіть пішки дістатися кордону з РФ, покинувши свою «непереможну» техніку.

Про це свідчать фото, опубліковані місцевим Telegram-паблік «Труха».

У кадр потрапила техніка ворога, кинута у селі Безруки на Харківщині.

«У селі Безруки Харківської області окупанти покидали свою техніку та втекли», — повідомив автор фото.

Нагадаємо, згідно з підрахунками Генштабу ЗСУ, втрати російської армії за кілька днів війни проти України в живій силі вже перевищили кількість убитих та поранених під час першої чеченської війни.

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Морально зламані та безладно тікають: під Харковом окупанти покинули велику кількість військової техніки (фото)

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