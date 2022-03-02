Херсон перебуває під контролем ЗСУ, але йому терміново потрібна допомога: мер міста звернувся до Зеленського

У Херсоні російські окупанти захопили річковий порт та залізничний вокзал Херсона. Про це розповів міський голова Херсона Ігор Колихаєв, передає «Сегодня».

Мер також звернувся до президента України організувати «зелений коридор» для того, щоб «зібрати сотні трупів у районах міста». До Херсона також потрібно привезти продукти — склади розташовані за межами міста.

У коментарі «Радіо Свобода» Колихаєв уточнив, що загиблі та поранені є як серед військових, так і серед мирного населення. Російські терористи цілять по школах, багатоповерхівках, у місті постійно чути звуки вибухів.

Водночас, радник міністра МВС України Вадим Денисенко в ефірі спільного ефіру українських телеканалів піддав сумніву те, що окупанти захочуть випустити людей з обложеного ними міста, адже вони використовують їх як живий щит.

Нагадаємо, раніше мер Херсона закликав херсонців не залишати вдома, а опинившись на вулиці, не наближатися до російських військових.

«Не підходьте, не спілкуйтеся з ними. Бачите — йдіть у інший бік!» — радили мешканцям міста.

Водночас 1 березня у місті ще працювали транспорт, інфраструктура з прибирання та вивезення сміття, магазини та аптеки.

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