Збройні Сили України дали таку відсіч агресору, що для продовження наступу він змушений проводити мобілізацію для формування резерву. Ворог втратив тактичну ініціативу та знизив темпи просування. Таке констатував Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

За його інформацією, 1 березня під час запеклих боїв на Чорнобильському напрямку отримав поранення начальник штабу 36 армії (Улан-Уде) Східного воєнного округу, а у Сіверському операційному районі загинув (за іншими даними, отримав поранення) командир 11 окремої десантно-штурмової бригади (Улан-Уде) Повітряно-десантних військ ЗС РФ.

«У російських окупантів є два варіанти: бути знищеними або здатися. Ми на своїй землі, а тому захищатимемо її до останньої краплі крові. Як своєї, так і загарбника»,— констатував Головнокомандувач.

Нагадаємо, за оперативними даними станом на 1 березня в Україні було знищено вже понад 1500 одиниць російської військової техніки. Так, знищено та пошкоджено 29 літаків, вертольотів — 29, танків — майже 200, бойових броньованих машин — 846, артилерійських систем — 77, засобів ППО — 7, реактивних систем залпового вогню — 24, цистерн із пально-мастильними матеріалами тактичного рівня — 3, військових катерів (при спробі висадки диверсантів) — 2 одиниці та автомобільної техніки — 305 одиниць.

Також раніше Міністерство оборони назвало цифру знищених окупантів — їхня кількість вже перевищила 6 тисяч.

Своєю чергою міністр закордонних справ Дмитро Кулеба констатував, що президент Російської Федерації Володимир Путін вже зламав зуби про Україну, але не готовий визнати свою поразку, і цим пояснюються всі військові злочини окупантів, вчинені ними останніми днями.

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