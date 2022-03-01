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Найбільш гарячі точки: в ОП назвали три міста, які намагаються захопити путінські окупанти

22:44 1 березня 2022
Обстріл Харкова, 1 березня

Російський агресор зосередив основні зусилля на трьох напрямках в Україні, прагнучи захопити Київ, Харків та Херсон. Про це під час інформаційного телемарафону заявив радник голови Офісу президента Олексій Арестович.

За його словами, на київському напрямку ворожа активність зосереджена на північних околицях столиці.

«Це північні околиці Києва — там на відстані 20−30 км у районі Макарова, на Житомирській трасі скупчення військ противника, по яким ми працюємо артилерією зараз, щоб їм не дозволяти накопичуватися», — сказав Арестович.

Другою гарячою точкою є Харків, що зазнав жорстоких авіанальотів.

«Друга точка гаряча — це Харків. Там зараз точаться артилерійські бої, працює авіація противника, наша армія дає відсіч», — зазначив радник глави Офісу президента.

Останньою гарячою точкою він назвав Херсон, де точаться вуличні бої.

Що ж до Одеси, де ворог намагається висадити свій морський десант, то там триває сильний шторм, і це зірвало плани ворога.

«Шторм на Чорному морі. Нам навіть погода допомагає. І вони не можуть здійснити десант лише з погодних причин», — сказав Арестович.

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