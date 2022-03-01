Повітряні сили зафіксували вчорашнє бомбардування Харкова ракетами й передадуть докази до Гааги

— Удари РСЗВ «Смерч», бомбардування житлових кварталів, атака балістичними ракетами по центральній площі та адміністрації міста — це лиш те, що потрапило у смартфони очевидців, — повідомив керівник служби зв’язків з громадськістю командування Повітряних сил Збройних Сил України Юрій Ігнат. — Насправді військові злочини режиму Путіна у Харкові значно масштабніші. 28 лютого стратегічний бомбардувальник-ракетоносець Ту-22м3, не перетинаючи лінію державного кордону, завдав ударів по мирних житлових кварталах Харкова високоточною зброєю — ракетами класу «повітря-поверхня». Бомбардувальник зробив чотири заходи по курсу населеного пункту Бєсєдіно (Курська обл.) — Бєлгород, випустивши по беззахисному місту близько 16 ракет.

Жахливі наслідки ракетного удару рашистів зафіксували місцеві мешканці. Зруйновано багатоповерхівки, школи, дитсадки та інша інфраструктура міста. За попередніми даними, від цих авіаударів загинули десятки харків’ян, серед них і діти.

Наслідки ракетного удару по Харкову зафіксували місцеві мешканціі

За словами Юрія Ігната, Повітряні сили зафіксували цей злочин проти людяності у проміжку часу з 19:07 по 19:51 28 лютого 2022 року.

— У свій час матеріали обов’язково передадуть до Гааги, — впевнений Юрій Ігнат. — На жаль, у ситуації, що склалася, Повітряним силам вкрай складно прикривати небо у цьому регіоні, адже частина системи ППО країни знищена ударами балістичних та крилатих ракет рашистів. Штурмувати місто окупанти не наважуються, бо гарантовано будуть знищені, тому вдалися до повітряного тероризму, вбиваючи мирних харків’ян.

Нагадаємо, в Україну найближчим часом прибудуть експерти з розслідування воєнних злочинів.

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