«Україна воює за цінності свободи та демократії»: Зеленський дав відверте інтерв'ю Reuters та CNN

Україна сьогодні воює за цінності свободи та демократії і розраховує на те, що інші країни цивілізованого світу підтримають її у цій боротьбі. Про це президент України Володимир Зеленський заявив у спільному інтерв'ю для Reuters та CNN.

При цьому глава держави зазначив, що країни-члени Організації північноатлантичного договору (НАТО) мають виробити юридичні гарантії безпеки для України, якщо не готові ухвалити членство України.

На думку президента, такі гарантії мають передбачати територіальну цілісність України та захищеність її кордонів.

При цьому Володимир Зеленський наполегливо закликає міжнародне співтовариство робити більше для підтримки України, зокрема запровадити безпольотну зону над українською територією.

«Йдеться не про втягування країн НАТО у війну. Правда така, що всі давно втягнуті у війну і явно не Україною, а й Росією — йде повномасштабна війна», — сказав він.

Як зазначив глава української держави, президент США Джо Байден повідомив йому, що поки що не час вводити такий захід.

«Наші партнери, якщо не готові взяти Україну в НАТО… оскільки Росія не хоче, щоб Україна була в НАТО, повинні виробити спільні гарантії безпеки для України» , — сказав Зеленський.

«Це означає, що ми маємо нашу територіальну цілісність, наші кордони захищені, ми маємо особливі стосунки з усіма нашими сусідами, що ми є повністю в безпеці, і гаранти, які забезпечують нашу безпеку, гарантують це юридично», — продовжив президент України.

Також Володимир Зеленський розповів, що не дуже вірить у результативність переговорів із агресорами. Він заявив, що не очікує великих результатів унаслідок переговорів української та російської делегацій.

«Росіяни і раніше провалювали домовленості. Я не очікую великих результатів, тому що віра в такий формат, починаючи з Мінська, втрачається», — заявив Зеленський.

Він зазначив, що під час переговорів слід шукати діалог, а не робити заклики «я бажаю» чи «ми хочемо». Або ж заявляти про те, що Україна не виконує мінських домовленостей.

«Під час першої зустрічі конкретики не було. Я поки що не відчуваю від першої зустрічі конкретики», — заявив Зеленський.

Окрім того, президент зазначив, що на наступні переговори є 1% шансів. Для цього потрібні хоч би натяки на те, що буде повне припинення вогню. Неможливо сідати і говорити, коли літають літаки та йде бомбардування.

Нагадаємо, Європарламент 1 березня прийняв заявку України на набуття нею статусу країни-кандидата на членство в Європейському союзі, при цьому виступ Зеленського євродепутати вітали стоячи.

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