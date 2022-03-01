«Примара Києва» знищив 21-й ворожий літак

Легендарний та напівміфічний льотчик «Примара Києва» збив свій 21 літак. Про це у мережі повідомив колишній народний депутат Ігор Мосійчук.

Водночас він зазначив, що деякі інформаційні ресурси встигли поширити новину про смерть героя.

«Примара живий. Сьогодні кілька разів промайнуло повідомлення, що „Примару Києва“ було збито. На жаль, це справді так. Але пілот врятувався, повернувся на базу, отримав новий літак і вже на ньому взяв „очко“! 21-й орський летун пішов у пекло. Слава Герою! Всім героям!», — написав Мосійчук у мережі.

Нагадаємо, за даними Міноборони України, всього з 24 лютого українські військові знищили 29 літаків та 29 вертольотів ворога.

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