29.21 / 31.30 32.92 / 35.19
Київ: +1
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Україна

Загинув у черзі за їжею: головорізи Путіна безжально вбили у Харкові молодого студента з Індії

20:56 1 березня 2022
Загинув у черзі за їжею: головорізи Путіна безжально вбили у Харкові молодого студента з Індії

У Харкові під час бомбардування міста російським агресором загинув 21-річний студент з Індії Навін Шекхараппа Гьянагудар, який стояв у черзі за їжею. Про це повідомила британська Guardian.

Загиблий був родом з індійського штату Карнатака і навчався на IV курсі медичного факультету Харківського національного медичного університету.

Разом з ним в черзі стояли друзі, які і розповіли про те, що сталося.

Також смерть свого громадянина підтвердив речник Міністерства закордонних справ Індії.

«З глибоким сумом підтверджуємо, що сьогодні вранці під час обстрілів у Харкові загинув індійський студент», — йдеться у повідомленні дипломатів.

Нагадаємо, що вже після ракетного удару по Харкову ворожий винищувач скинув бомбу ще й на корпус Харківського заводу підйомно-транспортного обладнання.

995

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

«Примара Києва» знищив 21-й ворожий літак

«Примара Києва» знищив 21-й ворожий літак

Термобаричний боєприпас

Ворог скинув на Охтирку під Сумами заборонені Женевською конвенцією вакуумні бомби, — мер міста

Загинув у черзі за їжею: головорізи Путіна безжально вбили у Харкові молодого студента з Індії

Загинув у черзі за їжею: головорізи Путіна безжально вбили у Харкові молодого студента з Індії

Ахтем Сеітаблаєв та Олексій Трітенко

Ткач, Сеітаблаєв, Сенцов, Федінчик: хто з українських зірок вступив до лав ЗСУ та тероборони

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2022 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.