Загинув у черзі за їжею: головорізи Путіна безжально вбили у Харкові молодого студента з Індії

У Харкові під час бомбардування міста російським агресором загинув 21-річний студент з Індії Навін Шекхараппа Гьянагудар, який стояв у черзі за їжею. Про це повідомила британська Guardian.

Загиблий був родом з індійського штату Карнатака і навчався на IV курсі медичного факультету Харківського національного медичного університету.

Разом з ним в черзі стояли друзі, які і розповіли про те, що сталося.

Також смерть свого громадянина підтвердив речник Міністерства закордонних справ Індії.

«З глибоким сумом підтверджуємо, що сьогодні вранці під час обстрілів у Харкові загинув індійський студент», — йдеться у повідомленні дипломатів.

Нагадаємо, що вже після ракетного удару по Харкову ворожий винищувач скинув бомбу ще й на корпус Харківського заводу підйомно-транспортного обладнання.

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