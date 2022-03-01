Віктор Ляшко навів перелік працюючих аптек: адреси

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко дуже обурений, що деякі аптеки не працюють. Проце він написав у Facebook.

«Агресор не зупиняється та відверто займається тероризмом! Чергові обстріли лікарень сьогодні: авіаудар по міській лікарні в Харкові, обстріли та руйнування диспетчерських центрів екстренної медицини. Незважаючи на це, наші медики працюють 24/7 уже шосту добу і, в особистому спілкуванні сьогодні запевнили, що будуть і далі працювати та рятувати. До повної перемоги України. Через божевільний марш одного маленького одержимого монстра ми вимушені в бомбосховищах лікувати онкохворих дітей, народжувати, рятувати поранених. Попри те, що всі змучені, усі як один точно знають — ми переможемо! Наші ЗСУ зможуть, а медики поруч, з незламним бойовим духом! Навіть одружилась вчора одна пара медичних працівників!

Окремо, проїхався аптеками міста. Частина працює, а частина мала б працювати.

За цими адресами у Києві аптеки, які працюють: https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer…

З іншими власниками аптек, які вчора гарантували відкриття, а сьогодні не відкрились, вже розпочалась серйозна розмова. А завтра з ними вже не буде розмов, будуть інші рішення. До всіх недобросовісних аптечних мереж, які саботують роботу будуть прийняті адекватні до ситуації рішення. Ніхто не буде спекулювати на війні, ми всі в однакових умовах.

Наголошу ще раз, аптеки повинні працювати, аптеки у лікарнях не мають права бути зачиненими.

Для тих, хто не може знайти аптеку або відповідний лікарський препарат, інформую, що в МОЗ працює контакт-центр за номером: 0 800 60 20 19. Оператори зафіксують звернення та передадуть його для оперативного вирішення.

Аптеки, які працюють в умовах воєнного стану в Україні: https://www.google.com/maps/d/embed…

Дякую нашим медичним працівникам та пишаюсь кожним із вас! З такою командою лише перемога! Слава Україні!»

Раніше «ФАКТИ» писали, що під Києвом окупанти по-звірячому розстріляли машину лікаря-анестезіолога.

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