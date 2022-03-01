Справжній український козак: у Києві під час ворожого нальоту у підвалі ВДНГ народилася дитина

В Києві під обстрілами і під виття серен тривого продовжують народжуватися українці. 1 березня це сталося у підвалі одного з павільйонів Національного виставкового центру (Голосіївський район), повідомив в мережі директор Євген Мушкін.

Згідно з його повідомленням, у мами Юлії народився хлопчик, якого назвали Аркадієм. Співробітники НВЦ разом із місцевими жителями забезпечили породіллю необхідним на першу добу.

«Ми точно переможемо, друзі! А Аркадій виросте достойним громадянином незалежної квітучої України!», — прокоментував подію автор поста, показавши фото породіллі, яка, втім, не захотіла показувати обличчя з міркувань безпеки своєї родини.

Українці масово вітають хлопчика і його героїчну маму.

«Господи, це ж народжуються справжні українські козаки. Сил хлопчику та здоров'я. Мамі спокою, ще трішки і Ви з немовлятом будете в теплих ліжечках. Тримайтеся», — звернулася до них Олена Соловей.

«Життя переможе!», — переконана Наталя Шульга.

Нагадаємо, вранці у неділю, 27 лютого, у Києві дружина футболіста Ігоря Литовки Олена народила дівчинку, а 25 лютого дівчинка народилася на одній із станцій метрополітену, які нині стали бомбосховищами і укриттям для сотен киян.

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