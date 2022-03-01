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Планували вбити Зеленського: стало відомо про ліквідацію «елітного» підрозділу кадировців

19:57 1 березня 2022
Планували вбити Зеленського: стало відомо про ліквідацію «елітного» підрозділу кадировців

Вищому керівництву України стало відомо про спецоперацію з фізичного усунення президента Володимира Зеленського. Для виконання цього завдання у країну прибула елітна група бойовиків Рамзана Кадирова.

Про це в ефірі українських телеканалів повідомив секретар РНБО Олексій Данілов.

За його словами, інформацію про плани ворога передали представники ФСБ, які «не хочуть брати участь у кривавій війні».

«У них був розподіл на дві групи, ми їх відслідковували. Одна група була накрита у Гостомелі, інша зараз під прицілом. Ми нікому не віддамо ні нашого президента, ні нашої країни. Це наша земля, забирайтеся геть!» — сказав Данилов.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що під час знищення колони кадировців під Гостомелем українськими військовими було ліквідовано керівника 141-го моторизованого полку кадировської гвардії Магомеда Тушаєва.

Українські військові спалили колону ЗС Росії біля району Гостомеля 25 лютого.

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