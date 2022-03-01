29.21 / 31.30 32.92 / 35.19
Київ: +1
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Україна

300 танків готові до вторгнення: стало відомо, що РФ готує провокацію для виправдання введення білоруських військ в Україну

19:37 1 березня 2022
300 танків готові до вторгнення: стало відомо, що РФ готує провокацію для виправдання введення білоруських військ в Україну

Росія готує провокацію для виправдання введення в Україну білоруських військ, які зараз концентруються на кордоні з Україною. Зокрема, у готовності перебувають до 300 танків.

Як повідомили у Головному розвідуправлінні Міністерства оборони, колона ще не перетнула кордон і чекає на маршрут м. Пінськ — Іваново — Драгичин (близько 30 км від державного кордону).

«Очікується, що Росія планує провести свідому провокацію, щоб виправдати заплановану атаку білоруських військ», — заявляють українські розвідники, посилаючись на оперативну інформацію.

Нагадаємо, раніше у мережі з'явилося потужне звернення до білоруських військових, яке записав легендарний у спецназівських колах колишній командир 38-ї гвардійської мобільної бригади «Чорний орел», підполковник запасу ВДВ Валерій Сахащик. Він констатував, що пораненими російськими військовими вже переповнені всі прикордонні шпиталі, і що Росія не досягла нічого у стратегічно важливих перших 72 годинах «операції». За його словами, Україна ніколи не загрожувала Білорусі і не загрожує зараз.

927

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

300 танків готові до вторгнення: стало відомо, що РФ готує провокацію для виправдання введення білоруських військ в Україну

300 танків готові до вторгнення: стало відомо, що РФ готує провокацію для виправдання введення білоруських військ в Україну

Планували вбити Зеленського: стало відомо про ліквідацію «елітного» підрозділу кадировців

Планували вбити Зеленського: стало відомо про ліквідацію «елітного» підрозділу кадировців

Ахтем Сеітаблаєв та Олексій Трітенко

Ткач, Сеітаблаєв, Сенцов, Федінчик: хто з українських зірок вступив до лав ЗСУ та тероборони

Домашній хліб у духовці: просто і смачно

Домашній хліб у духовці: просто і смачно

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2022 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.