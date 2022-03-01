300 танків готові до вторгнення: стало відомо, що РФ готує провокацію для виправдання введення білоруських військ в Україну

Росія готує провокацію для виправдання введення в Україну білоруських військ, які зараз концентруються на кордоні з Україною. Зокрема, у готовності перебувають до 300 танків.

Як повідомили у Головному розвідуправлінні Міністерства оборони, колона ще не перетнула кордон і чекає на маршрут м. Пінськ — Іваново — Драгичин (близько 30 км від державного кордону).

«Очікується, що Росія планує провести свідому провокацію, щоб виправдати заплановану атаку білоруських військ», — заявляють українські розвідники, посилаючись на оперативну інформацію.

Нагадаємо, раніше у мережі з'явилося потужне звернення до білоруських військових, яке записав легендарний у спецназівських колах колишній командир 38-ї гвардійської мобільної бригади «Чорний орел», підполковник запасу ВДВ Валерій Сахащик. Він констатував, що пораненими російськими військовими вже переповнені всі прикордонні шпиталі, і що Росія не досягла нічого у стратегічно важливих перших 72 годинах «операції». За його словами, Україна ніколи не загрожувала Білорусі і не загрожує зараз.

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