Знищено понад 1500 одиниць російської військової техніки: у Зеленського назвали втрати окупантів з початку війни в Україні

Станом на 1 березня в Україні знищено вже понад 1500 одиниць російської військової техніки. Про це радник глави офісу президента Олексій Арестович заявив під час спільного марафону українських телеканалів.

Тільки танків, за його словами, підбито вже майже 200 одиниць, також знищено та пошкоджено 29 літаків.

«Знищено та пошкоджено 29 літаків, вертольотів — 29, танків — майже 200, бойових броньованих машин — 846, артилерійських систем — 77, засобів ППО — 7, реактивних систем залпового вогню — 24, цистерн із пально-мастильними матеріалами тактичного рівня — 3, військових катерів (при спробі висадки диверсантів) — 2 одиниці та автомобільної техніки — 305 одиниць», — перерахував Арестович.

Також раніше Міністерство оборони назвало цифру знищених окупантів — їхня кількість вже перевищила 6 тисяч.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба констатував, що президент Російської Федерації Володимир Путін вже зламав зуби про Україну, але не готовий визнати свою поразку, і цим пояснюються всі військові злочини окупантів, вчинені ними останніми днями.

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