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Європарламент рекомендував прийняти Україну до ЄС

18:56 1 березня 2022
Європарламент рекомендував прийняти Україну до ЄС

Європарламент на сесії 1 березня рекомендував надати Україні статусу кандидата на вступ до ЄС. Причому, як і хотіла Україна, приєднання має відбутися за прискореною процедурою.

Нагадаємо, 28 лютого президент Володимир Зеленський підписав заявку на членство України в Євросоюзі, а 1 березня, виступаючи на сесії Європарламенту онлайн із Києва, зазначив, що українці давно довели свою європейськість.

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