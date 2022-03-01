Європарламент рекомендував прийняти Україну до ЄС
Європарламент на сесії 1 березня рекомендував надати Україні статусу кандидата на вступ до ЄС. Причому, як і хотіла Україна, приєднання має відбутися за прискореною процедурою.
Нагадаємо, 28 лютого президент Володимир Зеленський підписав заявку на членство України в Євросоюзі, а 1 березня, виступаючи на сесії Європарламенту онлайн із Києва, зазначив, що українці давно довели свою європейськість.625
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