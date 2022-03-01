Путін зламав зуби про Україну, але зриває лють на звичайних людях: у МЗС України пояснили дії агресора останнім часом

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба констатував, що президент Російської Федерації Володимир Путін уже зламав зуби про Україну, але не готовий визнати свою поразку, і цим пояснюються усі військові злочини останніх днів.

За словами глави українського МЗС під час онлайн-брифінгу, господар Кремля все ще шукає військовий вихід та військовий результат для себе.

«За всіма ознаками вже очевидно, що Путін зламав зуби про Україну, але буду відвертим із вами, без геройства, Путін ще не зламався. Він ще шукає військовий вихід із цього конфлікту, військовий результат для себе, і тому кидає на нас дедалі більші і великі сили. Наказує своїм військам обстрілювати мирних мешканців та житлові квартали. Зриває лють на звичайних людях», — заявив Кулеба, запевнивши, що всі військові злочини ретельно фіксуються.

Також Кулеба закликав українців і весь світ не впадати у відчай і стояти на колишніх позиціях.

«Потрібно, стиснувши зуби, як би не було важко, пересидіти бомбардування, не втрачати віри в перемогу. Ворог вже надломився. Застряг, і його моральний стан стрімко погіршується. Всередині Росії настає шок від різкого падіння рівня життя та ізоляції. Це породжує гнів, але ми маємо розраховувати тільки на себе, на свої сили» , — розставив акценти міністр.

А тим часом на Сумщині відбувся перший в історії новітньої українсько-російської війни обмін полоненими .

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