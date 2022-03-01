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Україна

Окупанти намагаються знищити святиню українського народу: стало відомо про шалені плани найманців Путіна

18:11 1 березня 2022
Софія Київська

Російські окупанти, які завдали удару по столичній телевежі, можуть атакувати й Софійський собор.

Про це повідомляє Блаженніший Святослав. «Надійшла інформація, що російські війська готують авіаудар по найголовнішій святині українського народу з часів Київської Русі — собору Святої Софії в Києві. Звертаюся до всіх християн із закликом про молитву за духовну святиню слов'янських народів і закликаю агресора утриматися від цього жахливого акту вандалізму. Софія — Премудрість Божа, врозумить тих, хто задумав вчинити цей злочин!» — написав на своїй сторінці у соцмережах очільник УГКЦ.

Окупанти скоїли чимало злочинів в Україні, порушуючи міжнародні конвенції. Так, в Охтирці на військову частину скинули три вакуумні бомби.

Фото з Вікіпедії

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